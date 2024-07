Der frühere Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem hat Grün-Weiss Mannheims Teamchef Gerald Marzenell mitgeteilt, dass er nach einer Erkrankung noch nicht fit ist und erst am Sonntag in der Bundesliga für das Team spielen kann. Der Einsatz am Freitag im Heimspiel gegen den TC Großhesselohe käme zu früh. Am Sonntag (11 Uhr) in der Heimpartie gegen Team Marc O’ Polo Rosenheim ist er dabei.