Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem spielt am Wochenende für den Bundesligisten Grün-Weiss Mannheim. Der Österreicher verstärkt Grün-Weiss am Freitag (13 Uhr) gegen den TC Großhesselohe und am Sonntag (11 Uhr) gegen Team Marc O’ Polo Rosenheim. Der 30-Jährige beendet am Jahresende seine Karriere. „Dominic ist ein ganz besonderer Mensch. Er wird unsere Mannschaft anführen. Er werden seine zwei letzten Spiele in Deutschland sein“, sagte Teamchef Gerald Marzenell. Seit letzter Auftritt in der Bundesliga für Grün-Weiss war im Jahr 2018.