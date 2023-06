Die Erneuerung der 60 Jahre alten Läutemaschinen für die Glocken des Speyerer Kaiserdoms und die Sanierung der Läuteräder ist geschafft. Seit Mittwoch läuft die Feinabstimmung des aus neun Glocken bestehenden Geläuts, wie die Glockensachverständige Birgit Müller am Freitag bei einem Ortstermin mitgeteilt hat. Voraussichtlich am Dienstag, 27. Juni, sollen die Domglocken wieder wie gewohnt erklingen. Seit Beginn des Modernisierungsprojekts am 12. Juni schweigt das Geläut der Kathedrale weitgehend. Erst seit zwei Tagen sind wieder einzelne Glocken und auch mehrere zeitgleich zu hören, um die neuen Läutemaschinen mit der Mechanik im Glockenstuhl hoch oben im Westbau des Doms abzustimmen. „Die Kaiserglocke, unsere größte Glocke, schlägt eigentlich nur allein, wenn ein Papst oder ein Bischof gestorben ist“, sagt Friederike Walter, die Leiterin des Dom-Kulturmanagements. Eingeweihte seien deshalb zunächst zusammengezuckt, als der Ton g0 erklang, erinnerten sich dann allerdings offenbar an die angekündigte Feinabstimmung des Geläuts. Anfragen aus der Bevölkerung wegen des ungewöhnlichen Läutens seit Mittwoch habe es bisher keine gegeben, fügt Walter hinzu. Das Projekt kostet rund 40.000 Euro.