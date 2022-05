Plätzchen-Ausstecher in Form des Speyerer Doms hatten im vergangenen November und Dezember für großes Aufsehen in Speyer gesorgt – mehrere Male und innerhalb kürzester Zeit waren die Produkte des Dombauvereins ausverkauft gewesen. Jetzt legt der Verein nach: mit Ausstechern in Form der Salierkrone. Laut einer Pressemitteilung ist jedem Ausstecher, der für 7,50 Euro an der Dom-Info an der Südseite des Doms oder in der Vereinsgeschäftsstelle am Edith-Stein-Platz erhältlich ist, ein Rezeptblatt für ein „Saliergebäck“ beigelegt. Weitere Rezeptvorschläge seien auf der Internetseite des Dombauvereins eingestellt. Der salische König und spätere Kaiser Konrad II. ließ den Speyerer Dom zwischen 1024 und 1030 erbauen. Eine Nachbildung seiner Grabkrone hängt im Mittelschiff des Doms direkt über seinem Grab.