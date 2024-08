Die Bodenreinigung des Speyerer Doms geht voran. Das Bistum hat weitere Details bekanntgegeben.

Sechs bis zehn Zentimeter sind die Sandsteinplatten demnach dick, die derzeit im Speyerer Dom von besonders hartnäckigem Schmutz per Hochdruckreiniger befreit werden. Zudem sorgten Kerzenwachs und Ruß für einen dunklen Schleier auf dem Boden, der sich mit der Zeit intensiviert habe. Die Böden würden täglich gesäubert, was eine umfassende Grundreinigung der 2500 Quadratmeter jedoch nicht ersetzen könne.

Die kommt zur richtigen Zeit, wie Dombaumeisterin Hedwig Drabik erklärt: „Da im Dom-Innern in nächster Zeit keine umfassenden Maßnahmen geplant sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Bodenreinigung.“ Begonnen wurde im Osten, im Bereich der Apsis. Von dort aus folgen die Vierung, die Querhausarme, der Chorraum bis zur Ebene des Pfarraltars und schließlich das Mittelschiff und die Seitenschiffe. Besonders hartnäckig laut Bistum: am Boden klebendes und in die Poren des Steins getretenes Kaugummi. Bis zum Beginn der Adventszeit soll die aufwendige Grundreinigung abgeschlossen sein. Je nach Verschmutzungsgrad soll sie alle drei bis fünf Jahre wiederholt werden.