Die Sanierungsarbeiten am Vierungsturm des Speyerer Doms sind offiziell abgeschlossen. Das teilte Dombaumeisterin Hedwig Drabik am Mittwoch in Speyer mit. Aufgrund der Corona-Pandemie und unerwarteten Befunden am barocken Teil der Kathedrale – er wird dem Umbau unter Heinrich IV. Anfang des 11. Jahrhunderts zugeordnet – habe die Baumaßnahme aber doppelt so lange gedauert wie geplant und sei dreimal so teuer geworden. Nach vier Jahren Bauzeit statt den ursprünglich geplanten zwei Jahren seien auch die Kosten von 500.000 Euro auf voraussichtlich 1,8 Millionen Euro gestiegen. Unter anderem der zementgebundene Putz und ein Pilzschädling hatten große Schäden angerichtet. Finanziert wurden die Sanierungsarbeiten aus dem Haushalt des Domkapitels. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligte sich zu 40 Prozent an den Kosten, so Drabik. Auch der Dombauverein steuerte mit 387.000 Euro einen erheblichen Betrag zum Erhalt der Kathedrale bei. Von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sind rund 57.000 Euro geflossen. Hinzu kamen laut Drabik weitere zweckgebundene Spenden. Die letzten Gerüste am Vierungsturm sollen innerhalb der nächsten zwei Wochen abgebaut werden.