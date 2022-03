SPEYER. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Einschränkungen blickt das Team des Speyerer Doms optimistisch in die neue Tourismus-Saison. 2022 wird es neue Gottesdienstformate und auch ein Angebot speziell für Pfälzer geben.

Der Mindestabstand und die Maskenpflicht entfallen, Urlaub in Deutschland liegt weiter im Trend. „Nach zwei Pandemiejahren blicken wir optimistisch auf das Jahr 2022“, sagte der Leiter des Dom-Besuchermanagements Bastian Hoffmann am Mittwoch in Speyer. Turm und Kaisersaal öffnen am 1. April wieder für Besucher. Der Domschatz wird wieder im Historischen Museum der Pfalz zu sehen sein. Die Zwerggalerie soll für Führungen geöffnet, zwei große Aktionstage geplant werden. Über die „Pfalzcard fer dehäm“, eine Version speziell für Pfälzer der bestehenden Gästekarte, hofft das Dom-Team auf weitere einheimische Besucher. Die Karte ist erstmals ab 1. April erhältlich und ermöglicht auch den kostenlosen Besuch von Turm und Kaisersaal.

Laut Domdekan und Domkustos Christoph Kohl sind zudem vier neue Gottesdienstformate angedacht, die noch im Mai beginnen sollen. Geplant sind demnach zwei meditative Gottesdienstformate, ein Wortgottesdienst für Kleingruppen und ein Format, bei dem der Dom im Dunkeln erlebbar werden soll. Ab Ostern soll dann auch die neue Lautsprecheranlage erklingen, deren Montage fast fertig ist. Kostenpunkt: 460.000 Euro inklusive Verkabelung und Videoanlage. Die Besinnungswochenenden soll es auch 2022 wieder geben.