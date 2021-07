Besucher des Speyerer Doms können ab Samstag, 17. Juli, erstmals in diesem Jahr wieder einen der vier Türme der Kathedrale besteigen und den Kaisersaal besichtigen. Das teilte das Bistum Speyer mit. Geöffnet sind die beiden Bereiche demnach vorerst ausschließlich an den Wochenenden, samstags von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 17 Uhr. Die erste öffentliche Domführung dieses Jahres finde ebenfalls am 17. Juli um 11 Uhr statt. Auch an den folgenden Samstagen wird laut Bistum um jeweils 11 Uhr eine öffentliche Führung für bis zu 20 Teilnehmer angeboten, an der Einzelbesucher und Familien teilnehmen können. Für Gruppen gibt es die Möglichkeit, vorab eine Führung zu buchen. Wer lieber auf eigene Faust den Dom erkunden möchte, kann einen Audioguide nutzen. Eintrittskarten für Turm und Kaisersaal sowie Tickets für die öffentliche Domführung sind in der Dom-Info im südlichen Domgarten sowie am Eingang zur Krypta erhältlich, die bereits seit Längerem wieder zugänglich ist. Für den Besuch gilt Maskenpflicht, auch die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Wer an einer Führung teilnehmen will, muss ein tagesaktuelles negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen. Im Kaisersaal sind gleichzeitig bis zu 20 Besucher zugelassen, im Turm sechs.