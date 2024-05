Wer Fotos des Kaiserdoms ohne Gerüst machen möchte, muss sich sputen: Ab Sommer wird für die Sanierung der Osttürme eine anspruchsvolle Konstruktion auf dieser dem Rhein zugewandten Seite der Kathedrale aufgebaut. Das hat das Domkapitel am Donnerstag mitgeteilt. Es handelt sich um die größte Baustelle neben einer Reihe von kleineren und langfristig angelegten Projekten. So beginnt mit dem Aufbau eines Gerüsts im Oktober unter anderem die Restaurierung des Schraudolph-Freskos in der Vorhalle. Zunächst in einem kleinen Teil des Votivbildes werden in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Künste Dresden die Möglichkeiten zur Herstellung des alten Zustands getestet. Das Fresko sei in früheren Jahren „verschlimmbessert“ worden, sagt Domkustos Christoph Kohl. Bei der Sanierung der Vorhalle war das Kunstwerk noch ausgespart worden.

Weitere Vorhaben sind die Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Afrakapelle, wo Messungen eine auf Dauer schädliche Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 Prozent in den kühleren Jahreszeiten ergeben haben. Außerdem im Fokus des Domkapitels sind Arbeiten an Regenrinnen und Fallrohren. Seit dieser Woche außerdem im Einsatz: neue Schilderträger, die alte Modelle aus Edelstahl ersetzen.

