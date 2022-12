Am Donnerstag startete auf Netflix die erste Tranche der von vielen mit Spannung erwarteten Doku-Serie „Harry & Meghan“. In den ersten drei Episoden der auf sechs Teile angelegten Produktion ging es – verglichen mit der Aufregung, die zwei Trailer im Vorfeld ausgelöst hatten – verhältnismäßig zahm zu. Die beiden Trailer zur Serie, die Netflix in der Woche vor der Erstausstrahlung veröffentlichte, hatten in Großbritannien heftige Reaktionen ausgelöst. Von einer „Kriegserklärung“ an das Königshaus seitens der Sussexes war die Rede gewesen, von einem Frontalangriff gegen die Royals.