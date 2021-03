MAINZ/LUDWIGSHAFEN. In den drei rheinland-pfälzischen Corona-Schnelltest-Zentren der Drogeriemarkt-Kette DM ist es zu einer Panne bei der Ausstellung der Test-Zertifikate gekommen. 150 Personen in Ludwigshafen, Mainz und Hachenburg erhielten die Nachricht, sie seien positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, tatsächlich aber war das Ergebnis negativ.

Das bestätigte die Drogeriemarktkette auf RHEINPFALZ-Anfrage. Christian Harms, als DM-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter und für das Projekt „Schnelltest-Zentren“, machte einen technischen Fehler dafür verantwortlich, dass bei der Zustellung der Zertifikate die Option „Nachweis des Coronavirus Sars-CoV-2“ angekreuzt war. Betroffen seien alle Kunden, die im Zeitraum von Donnerstag, 25. März, 15 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr, getestet wurden. Die 150 Betroffenen seien „umgehend“ darüber per Mail informiert worden.

Für Umstände entschuldigt

„Wir haben, uns für die Umstände aufrichtig entschuldigt und ein korrektes Zertifikat zugesendet. Außerdem haben wir die Behörden in Rheinland-Pfalz über den Vorgang informiert. Der Fehler ist bereits behoben“, sagte Harms. Am Donnerstag hatte der Leiter des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, in Mainz ein Testzentrum vor einer DM-Filiale eröffnet. Es werden kostenlose Schnelltests für alle Menschen angeboten, die ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung sind und die sich zuvor unter www.dm.de angemeldet haben.