Götz W. Werner, der Gründer der Karlsruher Drogeriemarktkette DM , ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Werner, der ein großer Verfechter des Bedingungslosen Grundeinkommens war, wurde als Sohn eines Drogisten 1944 in Heidelberg geboren. Nach einer Drogistenlehre in Konstanz trat er zunächst in die väterliche „Drogerie Werner“ ein. 1973 entschloss sich Werner mit DM-Drogeriemarkt seine Ideen eines Unternehmens, in dem sich Mitarbeiter einbringen und ihren „selbstbestimmten Lebensweg“ finden können, selbst zu verwirklichen.