Vier der 23 Bundesehrenpreise, mit denen das Können der erfolgreichsten Teilnehmer der Bundesweinprämierung 2020 gewürdigt wird, gehen in die Pfalz. Über die allerhöchste Auszeichnung bei diesem Wettbewerb der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) dürfen sich diesmal allerdings Betriebe aus Rheinhessen und Baden freuen: Den in der jeweiligen Sparte einzigen vergebenen Bundesehrenpreis in Gold erhielten das damit zugleich zum „Weinerzeuger des Jahres 2020“ ernannte Bechtolsheimer Weingut Ernst Bretz und die zum „Sekterzeuger des Jahres 2020“ deklarierte Winzergenossenschaft Britzingen/Markgräflerland eG aus Müllheim. Das gab die DLG am Dienstagmorgen bekannt.

Den Silbernen Bundesehrenpreis für Wein bekam das Weingut Bärenhof, Helmut Bähr & Sohn, in Bad Dürkheim. Die weiteren neuen pfälzischen Träger eines Bundesehrenpreises - der vom Bundeslandwirtschaftsministerium verliehen wird - sind im Bereich Wein das Maikammerer Weingut August Ziegler, die Vier Jahreszeiten Winzer eG in Bad Dürkheim sowie das Walsheimer Weingut Karl Pfaffmann Erben. Diese drei Betriebe bekamen die Auszeichung in Bronze.

Pfälzer Winzer führen weiter Bestenliste an

Bei den beiden aktuellen Ranglisten der besten Wettbewerbs-Teilnehmer, in welche die DLG auch deren Leistungen in den Vorjahren einrechnet, behaupten sich Pfälzer auf den vordersten Plätzen: Das Weingut August Ziegler ist weiterhin die Nummer eins bei den „Top 100 der besten Weinerzeuger“, die Vier Jahreszeiten Winzer eG Zweiter – und die beste unter den Winzergenossenschaften. Das Siebeldinger Wein- und Sektgut Wilhelmshof steht an Position zwei in den „DLG Top 10 der besten Sekterzeuger“.

Bei der Bundesweinprämierung 2020 haben die Sachverständigen in den fünf Prüfrunden insgesamt 1041 pfälzischen Weinen und Sekten Preise zuerkannt.