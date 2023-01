Novak Djokovic hat seinen 22. Grand-Slam-Turniersieg gefeiert und damit den Rekord von Rafael Nadal eingestellt. Der 35 Jahre alte Serbe gewann das Finale der Australian Open am Sonntag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) und setzte weitere Meilensteine in seiner beeindruckenden Karriere. Durch den zehnten Triumph in seinem zehnten Finale des Hartplatzturniers in Melbourne zog Djokovic insgesamt mit seinem spanischen Rivalen Nadal gleich. Bei den Damen haben lediglich die Australierin Margaret Court (24) und die Amerikanerin Serena Williams (23) mehr Grand-Slam-Titel auf dem Konto.