Novak Djokovic hat bei den Australian Open in Melbourne mit einer Machtdemonstration das Viertelfinale erreicht. Der 35 Jahre alte Serbe deklassierte am Montag in einem höchst einseitigen Achtelfinalmatch den überforderten Australier Alex de Minaur und setzte sich nach nur 2:06 Stunden locker mit 6:2, 6:1, 6:2 durch. Anders als in den zwei Runden zuvor schien Djokovic der Oberschenkel deutlich weniger Probleme zu bereiten. „Ich habe überhaupt nichts gespürt, heute war es großartig“, sagte Djokovic unmittelbar nach dem Match. Er nehme „eine Menge“ Schmerztabletten in diesen Tagen, „das ist nicht ideal, aber ich musste einen Weg finden“.