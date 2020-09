Sören Friemel (Oberschiedsrichter) ist der Mann, der Tennis-Superstar Novak Djokovic am Sonntag bei den US Open disqualifiziert hat. Zuvor verlor der Serbe nach einem abgegebenen Aufschlagspiel die Nerven, schlug im Achtelfinale gegen Spaniens Pablo Carreno Busta wütend einen Ball weg und traf dabei eine Linienrichterin.

Friemel ist in der Region kein Unbekannter, fungierte er doch einst als sogenannter Supervisor beim Weltranglistenturnier Römerberg Open. Der ehemalige Turnierchef Hubert Bohlender hatte die Partie Djokovics verfolgt. „Es war sicher keine Absicht, aber dem Supervisor blieb gar keine andere Wahl“, meinte der Römerberger mit Blick auf die Entscheidung, die für viel Wirbel in New York gesorgt hat und noch sorgt. Bei dem Turnier in der Pfalz ist der Schiedsrichter regelmäßig gewesen. Seit April 2014 ist der gebürtige Münsteraner von der ITF (International Tennis Federation) zum „Head of Officiating“ ernannt worden und damit zum weltweiten Chef des Schiedsrichterwesens. Als so genannter Supervisor ist er bei Grand Slams im Einsatz. Bei den US Open ist er seit dem vergangenen Jahr Oberschiedsrichter. Er hatte im vergangenen Jahr den Amerikaner Brian Early beerbt. Und in dieser Funktion war er in der Djokovic-Partie gefordert.

Mehr zu diesem Thema: Tennis: Deutscher Schiri wirft Djokovic raus