Aktiengesellschaften lassen ihre Anleger über Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben. In diesem Jahr werden die 160 in den Auswahl-Indices Dax, MDax und SDax enthaltenen Unternehmen rund 44,7 Milliarden Euro an Dividenden auszahlen. Das zeigt die aktuelle Dividendenstudie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und dem „isf Institute for Strategic Finance“ an der FOM Hochschule.

Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 4,9 Prozent. 2020 war das Dividenden-Volumen im Jahresvergleich pandemiebedingt um 18 Prozent eingebrochen. Von den bisherigen Bestmarken sind die Ausschüttungen damit aber noch ein Stück weit entfernt: Laut der Studie schütteten die Unternehmen in den Indices 2019 insgesamt 51,9 Milliarden Euro aus.