Gegen den amtierenden Oberbürgermeister von Frankenthal, Nicolas Meyer ( FWG), läuft ein Disziplinarverfahren bei der Kommunalaufsicht. Im Raum steht der Verdacht eines Dienstvergehens. Das bestätigt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier auf Anfrage. Auslöser dafür ist nach RHEINPFALZ-Informationen ein anonymes Schreiben, das neben der ADD auch der Staatsanwaltschaft Frankenthal zugesandt wurde. Darin geht es um Tickets für ein Bundesliga-Fußballspiel sowie um mögliche weitere Privatfahrten des OB in seiner Dienstlimousine. Meyer hatte im Juli eingeräumt, dass er von seinem Chauffeur zu einem Konzert der Rockband AC/DC an den Hockenheimring gefahren wurde. Die Fahrt sei jedoch intern abgeklärt und nachträglich von ihm bezahlt worden. Zu dem dienstlichen Hintergrund der vier weiteren Fahrten, die nun Gegenstand der Ermittlungen sind, habe er sich bereits gegenüber der ADD geäußert, sagte Meyer am Donnerstag auf Anfrage. An der Aufklärung der Vorwürfe werde er „vollumfänglich mitwirken“. Ob es sich bei den dargestellten Vorgängen um strafrechtlich relevante Taten handelt, prüft die Staatsanwaltschaft noch.

