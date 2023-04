Der Rhein-Pfalz-Kreis plant ein Willkommenszentrum für Flüchtlinge. Ein Ort, an dem die Menschen ankommen und sich eingewöhnen können. Anmieten möchte die Verwaltung das Gebäude der insolventen Havita Frischesalat GmbH in Dannstadt. Der Vertrag soll in Kürze unterschrieben werden. Die Politiker der Gemeinde sind überrascht, wie konkret die Pläne sind. Sie fürchten mehr Probleme im Dorf durch mehr Asylbewerber. Mehr zum Thema lesen Sie hier