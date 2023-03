Die Weinlaube des Kultur- und Verkehrsvereins Bockenheim, die bisher an der Klosterschaffnerei stand, muss bekanntlich umziehen. Nach dem Willen des Gemeinderates soll sie westlich der Kneipp-Anlage eine neue Bleibe finden. Das ist vor langem beschlossen worden. Jetzt regt sich massiver Widerstand, die SPD verkündete bei der Ratssitzung am Mittwoch einen Kurswechsel. Was dabei herauskam, steht im ausführlichen Bericht.