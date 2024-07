Die Diskussion um Feuerwerke spaltet die Gemüter: Während die einen das Spektakel lieben, sehen andere darin eine unnötige Belastung für Umwelt und Tiere. Zuletzt gab es eine Kontroverse um das Feuerwerk auf dem Rülzheimer Heimatfest. Die Vereine entschieden letztlich mehrheitlich daran festzuhalten. Ein Feuerwerk ist auch beim Brauereifest am nächsten Wochenende in Bellheim geplant. Was das Unternehmen dazu sagt, lesen Sie hier.