Am Sonntag, 10. November, fährt ein Direktzug zum Martinimarkt in Dahn mit Halt in Ludwigshafen Mitte und Neustadt. In dem Zug gelten reguläre Nahverkehrstickets.

Der Martinimarkt-Bundenthaler startet erstmals schon in Heidelberg. Abfahrt ist dort um 8.56 Uhr. Auf dem Weg ins Dahner Felsenland hält der Zug in Mannheim (ab 9.09 Uhr), Ludwigshafen Mitte (ab 9.11 Uhr), Neustadt (ab 9.51 Uhr), Landau (10.19 Uhr), Annweiler (10.31 Uhr) und Hauenstein Mitte (10.51 Uhr). Planmäßige Ankunft in Dahn Süd in der Nähe des Martinimarkts ist um 11.18 Uhr, am Endbahnhof Bundenthal-Rumbach um 11.30 Uhr.

Die Rückfahrt des Martini-Markt-Zuges startet in Bundenthal um 18.40 Uhr, Abfahrt in Dahn Süd ist um 18.53 Uhr. In der Pfalz werden auf der Rückfahrt nach Mannheim die selben Halte bedient wie auf der Hinfahrt. Planmäßige Ankunft in Neustadt ist um 20.17, in Ludwigshafen Mitte um 20.39.

Eine frühere Rückfahrmöglichkeit gibt es um 16.15 Uhr ab Dahn Süd mit Umsteigen in Hinterweidenthal Ost, Landau wird dann um 17.18 Uhr erreicht, hier besteht Anschluss nach Neustadt.

Eingesetzt wird ein Triebwagen der Baureihe 628. In dem Zug gelten reguläre Nahverkehrsfahrkarten, beispielsweise auch das Deutschlandticket. Wer kein Deutschlandticket hat, fährt meist am günstigsten mit einer Tageskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN).