Am Sonntag, 6. November, fährt ein besonderer Zug von Mannheim zum Dahner Martinimarkt, in dem reguläre Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) gelten. Dabei wird ein lokbespannter Zug eingesetzt, der für die Mitnahme von Fahrrädern geeignet ist.

Der Zug fährt ab Mannheim um 9.15 Uhr und hält unter anderem in Ludwigshafen Mitte, Neustadt, Landau und Annweiler. Der Haltepunkt Dahn Süd in der Nähe des Martinimarkts wird planmäßig gegen 11.15 Uhr erreicht, der Endbahnhof Bundenthal um 11.30 Uhr. Danach unternimmt der Zug Pendelfahrten auf der Wieslauterbahn zwischen Bundenthal-Rumbach und Hinterweidenthal Ost. Die Rückfahrt nach Mannheim startet in Bundenthal um 17.40 Uhr und in Dahn Süd um 17.53 Uhr.

Eingesetzt wird eine Diesellok der Baureihe 218. Die Garnitur aus der über 40 Jahre alten Lok und Nahverkehrswagen aus der Bundesbahn-Zeit gibt mit diesem Zug wahrscheinlich ihre Abschiedsvorstellung in der Pfalz.