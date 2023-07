Ab kommendem Samstag ist Bordeaux erstmals umsteigefrei per Bahn von Mannheim und Karlsruhe zu erreichen.

Die Nachfrage nach Tickets in dem Zug, der nur einmal pro Woche fährt ist aber so hoch, dass die günstigsten Preiskategorien meist schon ausgebucht sind. Der Zug fährt nur vom 8. Juli bis zum 26. August. Wer sich relativ kurzfristig für eine Reise nach Bordeaux entscheidet, hat wohl meist keine großen Chancen, ein Ticket für den Direktzug zu bekommen. Eine Fahrt mit Umsteigen in Paris ist allerdings oft schneller als die mit dem Direktzug. Nähere Informationen dazu, warum das so ist und weshalb die Chancen deutlich größer sind, ein Ticket für den Direktzug von Mannheim nach Marseille zu bekommen, finden Sie hier.