Am Dienstag ist Nikolaustag. Roter Mantel, Rauschebart und ein Sack voller Präsente. So ausgestattet fährt Wolfgang Brucker an diesem Tag mit seiner festlich geschmückten Kutsche durch Oberotterbach und beschenkt die Kinder. Uns er klärt er, warum er der Weihnachtsmann und nicht der Nikolaus ist. Mehr dazu und über sein aufwendig geschmücktes Weihnachtsmannzimmer im Hof erfahren Sie im ausführlichen Artikel.