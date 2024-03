In diesem Sommer fährt wieder ein direkter TGV von Mannheim nach Bordeaux. Die günstigsten Tickets könnten allerdings schnell ausverkauft sein.

Wer sich im vergangenen Jahr nicht frühzeitig entschlossen hat, ein Ticket zu buchen, musste oft feststellen, dass zum gewünschten Termin für den Zug allenfalls noch sehr teure Tickets zu bekommen waren oder er sogar schon ausgebucht war. In diesem Jahr kommt noch hinzu, dass der Zug wegen der Sperrung der Riedbahn nur an fünf Samstagen von Frankfurt mit Halt in Mannheim fährt. Tickets von Mannheim nach Bordeaux werden also aller Voraussicht nach noch knapper sein. Von Karlsruhe fährt der Zug allerdings auch noch an vier weiteren Samstagen im Juli und August.

Nähere Informationen zu dem direkten TGV von Mannheim und Karlsruhe nach Bordeaux finden Sie hier.