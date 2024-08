Wegen einer Großbaustelle südlich von Karlsruhe gibt es bis 30. August ausnahmsweise einen direkten TGV von Kaiserslautern nach Marseille.

Normalerweise fährt der einzige direkte TGV von Deutschland nach Marseille ab Frankfurt mit Halt in Mannheim und Karlsruhe. Weil die Strecke südlich von Karlsruhe wegen einer Großbaustelle bis 30. August unterbrochen ist, fährt der Zug in dieser Zeit stattdessen ab Stuttgart mit Halt in Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken. Planmäßige Abfahrt in Mannheim ist um 13.14 Uhr, in Kaiserslautern um 13.59 Uhr, planmäßige Ankunft in Marseille St. Charles um 21.46 Uhr. Unterwegs hält der Zug unter anderem in Lyon, Avignon und Aix-en-Provence.

In der Gegenrichtung fährt der Zug ab Marseille St- Charles um 8.12 Uhr, planmäßige Ankunft in Kaiserslautern ist um 15.55 Uhr, in Mannheim um 16.39 Uhr.

Für die Fahrt nach Marseille ist der Zug reservierungspflichtig. In den nächsten Tagen ist der Zug bereits stark gebucht, günstige Sparpreis-Tickets sind rar. Der erste Tag, für den es Sparpreis-Tickets von Kaiserslautern nach Marseille für 80 Euro gibt, ist Montag, 20. August.