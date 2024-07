Der Direktzug von Frankfurt über Mannheim nach Bordeaux fährt in diesem Jahr nur noch am nächsten und übernächsten Samstag. An vier weiteren Samstagen fährt er aber immerhin noch ab Karlsruhe.

Die Sperrung der Riedbahn ab Mitte Juli ist der Grund dafür, dass der im vergangenen Jahr mit großem Erfolg eingeführte Direktzug von Frankfurt über Mannheim und Karlsruhe nach Bordeaux seltener fährt als 2023. Nähere Informationen zu Bahnreisen von Mannheim und Karlsruhe nach Bordeaux finden Sie hier.