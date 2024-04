Ein direkter ICE fährt von Saarbrücken nach Binz auf Rügen und hält unter anderem in Homburg, Kaiserslautern, Neustadt und Mannheim. Der Zug fährt in diesem Jahr allerdings nur noch an fünf Wochenenden.

Der ICE 932, der beispielsweise in Kaiserslautern um 7.14 Uhr abfährt, erreicht Binz planmäßig um 17.00 Uhr. Allerdings ist die Anzahl der Verkehrstage wegen mehrerer Großbaustelle stark eingeschränkt. Der Zug fährt nach einer längeren Unterbrechung erstmals wieder am Samstag, 15. Juni, und dann an fünf Wochenenden jeweils samstags und sonntags. In der Gegenrichtung gibt es eine solche Direktverbindung nicht, aber immerhin einen direkten ICE von Binz nach Mannheim.

Rügen findet derzeit zusätzliche Aufmerksamkeit durch das große Interesse an Ausstellungen des Malers Caspar David Friedrich, der vor rund 250 Jahren geboren wurde. „Kreidefelsen auf Rügen“ ist eines seiner bekanntesten Bilder.

