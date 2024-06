Der scheidende US-Generalkonsul in Frankfurt, Norman Thatcher Scharpf, sieht die transatlantischen Beziehungen deutlich gestärkt und auch nicht gefährdet im Fall eines Machtwechsels nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl im November. Der außenpolitische Konsens in Washington sei stabil und überparteilich, so Scharpf im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG. Die USA hätten in den vergangenen Jahren die Strukturen der Zusammenarbeit deutlich gestärkt, ob in der Nato oder den G-7. „Das wird unsere transatlantische Beziehung weiter tragen“, ist Scharpf überzeugt. Es gehe nicht zuletzt um Megathemen wie Künstliche Intelligenz oder den Klimawandel, die kein Land der Welt allein stemmen könne. Hier müssten gemeinsame Standards gesetzt werden, technologisch, handelspolitisch. Das gehe am besten mit den Partnern in Europa. Scharpf wechselt nach drei Jahren in Frankfurt nach Brüssel und wird Vizechef der EU-Mission der USA.

