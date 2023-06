Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die offene Trainerfrage geklärt und Dino Toppmöller als neuen Chefcoach verpflichtet. Der 42-jährige Sohn des ehemaligen FCK-Torjägers Klaus Toppmöller folgt auf Oliver Glasner und erhält bei den Hessen einen bis 2026 gültigen Vertrag, wie die Eintracht am Montag mitteilte.

Für Toppmöller, der bei RB Leipzig und dem FC Bayern München Assistent von Julian Nagelsmann war, ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga. Vor seinen Stationen als Co-Trainer betreute er F91 Düdelingen in Luxemburg sowie Royal Excelsior Virton in Belgien. Die Trennung von Glasner hatte Frankfurt bereits in der ersten Mai-Hälfte verkündet.