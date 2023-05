Die saarländsichen Grünen haben am Sonntag in Homburg einen neuen Landesvorstand gewählt. Künftig werden die Rechtsreferendarin Jeanne Dillschneider (27) und der Grundschulrektor Volker Morbe (54) die Partei führen. Dillschneider setzte sich gegen die bisherige Vorsitzende, die Lehrerin Uta Sullenberger (52) durch. Die Jahrzehnte andauernde Zerrissenheit der saarländischen Grünen in das „Saarlouiser Lager“ um den langjährigen Landesvorsitzenden Hubert Ulrich (65) und dem Rest ist seit einem Jahr überwunden. Die Macht des Ulrich-Lagers, das regelmäßig Parteitage bestimmte und die Grünen an der Saar an den Rand des Untergangs führte, ist beschnitten. Es bleibt unklar, welche Rolle beim Abstimmungsverhalten ein angeblicher Übergriff spielte. Die „Bild“-Zeitung hatte kurz vorm Parteitag berichtet, Uta Sullenberger, die Landesvorsitzende der Grünen, habe vor einem Jahr beim Christopher Street Day in Saarbrücken Mitgliedern der Grünen Jugend einen Klaps auf den Po gegeben. Sullenberger sprach von „haltlosen Vorwürfen“. Die Grüne Jugend, deren Vorsitzende Jeanne Dillschneider bis zum Sonntag war, sprach von einem abgeschlossenen Vorgang und wollte nicht weiter Stellung nehmen. Im offiziellen Teil des Parteitags wurde der angebliche Vorfall nicht angesprochen.