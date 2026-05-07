In Sachen Digitalisierung hinkt Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich hinterher. In einem Digitalranking der 16 Bundesländer landet es erneut auf Platz 13 – vor den Schlusslichtern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Zum zweiten Mal hat der Branchenverband Bitkom untersucht, wie schnell die Digitalisierung in einzelnen Teilen Deutschlands voranschreitet und wo Stärken oder Defizite liegen. Für eine Überraschung sorgt das Saarland: Das kleinste Flächenland hat sich im Vergleich zu 2024 um sechs Plätze verbessert und landet mit Rang sechs nun im Mittelfeld. Maßgeblich dafür ist laut Studie der Bildungsbereich. In allen Schulformen gibt es demnach mindestens sechs Pflichtstunden Informatik, zudem unterrichten im Saarland fünf Prozent der Lehrkräfte dieses Fach. Rheinland-Pfalz liegt hier mit drei Prozent im Bundesschnitt, Informatikunterricht gibt es nicht flächendeckend. Bei der digitalen Infrastruktur verzeichnet das Saarland zudem den Spitzenwert bei der Gigabitversorgung an Schulen. Defizite gibt es laut Erhebung bundesweit in Behörden. So sind die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes mit der ursprünglichen Zielmarke, bis 2022 alle Verwaltungsleistungen digital anzubieten, im Schnitt nur etwa zu 40 Prozent umgesetzt.

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