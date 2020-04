Die Universität Koblenz-Landau sieht sich für das wegen der Corona-Krise voraussichtlich größtenteils digital ablaufende Sommersemester gut gerüstet. Die Uni habe auf dem Gebiet E-Learning sehr viel Kompetenz und Erfahrung, sagte Hochschulsprecher Gerhard Lerch am Dienstag in Mainz. Unterstützung für Studierende und Dozenten biete etwa das Institut für Wissensmedien. Zudem helfe die Hochschuldidaktische Arbeitsstelle am Campus Landau Dozierenden dabei, ihr Angebot effektiver zu gestalten.

Schwierig sei eine digitale Umsetzung etwa beim Hochschulsport oder bei Forschungspraktika. „Bestimmte Veranstaltungstypen wie zum Beispiel Laborpraktika werden wir verschieben und, soweit es die Kapazitäten ermöglichen, in der vorlesungsfreien Zeit oder gegebenenfalls erst im Wintersemester anbieten“, erklärte der Sprecher. Auch die Orientierungstage für Erstsemester werden an der Uni Koblenz-Landau diesmal ins Internet verlegt.

