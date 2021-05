Nachdem letzte Tests erfolgreich abgeschlossen worden sind, ist die Luca-App nun beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises eingebunden und einsatzbereit. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Ab sofort kann sie für die Kontakterfassung im Kampf gegen Corona eingesetzt werden.

Die Inzidenzen sinken, die Impfrate steigt, damit sind weitere Lockerungen zu erwarten – auch im Rhein-Pfalz-Kreis. Dadurch sind laut Kreisverwaltung auch vermehrt Zusammenkünfte von Menschen zu erwarten. „Die Unterbrechung von Infektionsketten ist ein wesentlicher Bestandteil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Neben Impfungen, Testungen und Einhaltung der AHA-Regeln muss auch die Kontaktnachverfolgung weitergehen“, sagt Landrat Clemens Körner (CDU). „Für eine schnelle Kontakterfassung und daraus folgende Nachverfolgung kann künftig die Luca-App eingesetzt werden.“

Einchecken mit QR-Code

Gewerbetreibende können sich bei der Luca-App registrieren und stellen dann QR-Codes für ihre Besucher zur Verfügung. Diese können sich dann, beispielsweise in der Gastronomie, per App einchecken. Die Kontaktdaten, die zentral auf dem Mobilgerät gespeichert sind, müssen somit nicht mehr in einem Formular ausgefüllt werden. Mit der App wird ein Code generiert, die dem Gesundheitsamt mitgeteilt wird. Im Falle eines unwissentlichen Kontakts mit einer infizierten Person kann die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt durch Abrufen der Kontaktdaten ohne Zeitverzug erfolgen und die Unterbrechung möglicher Infektionsketten unterbunden werden.

Die App ist kostenlos für Android, iOS und als Webapp erhältlich.