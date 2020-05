Am Donnerstag, 14. Mai, hätte der DM-Firmenlauf Südpfalz eigentlich in seine fünfte Runde gehen sollen. Nach Erwartungen der Veranstalter wären über 6000 Teilnehmer durch die Landauer Innenstadt gelaufen. Doch Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Organisatoren haben sich etwas Digitales einfallen lassen. Damit die Läufer der größten sportlichen Betriebsversammlung der Region nicht leer ausgehen, erwartet sie eine Überraschung. Was genau das sein wird, wird nicht verraten. „Eines ist jedoch klar: Die Aktion wird einige Lacher hervorrufen, die Firmenlauf-Emotionen überkochen lassen und einen unterhaltsamen Ersatz für die verschobene Veranstaltung bieten“, verspricht Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur. Nachgeholt wird der Firmenlauf am 7. Oktober, sollten es die Corona-Bestimmungen erlauben.

