Es gibt keine blöden Fragen

Ohne Smartphone, Tablet oder Laptop geht heute vieles nicht. Der Kontakt zu Kindern oder Enkeln, Reservierungen fürs Theater oder fürs Abendessen - wer teilhaben möchte, sollte online sein. Damit sich auch Ältere trauen, die keine Erfahrungen haben, gibt es in der Südpfalz Digitalbotschafter.

Bündnis für schnelle Reaktivierung von Bahnstrecke

Wegen der anstehenden halbjährigen Sanierung der Strecke Saarbrücken – Mannheim könnte die Südpfalz als Ausweichroute dienen.

DRK mit neuem Domizil

Die neue Rettungswache des DRK-Rettungsdienstes Südpfalz am Herxheimer Waldstadion ist eingeweiht. Die Freude ist groß, schließlich liegen von der Standortsuche für das Gebäude bis zur Inbetriebnahme zehn Jahre. Wieso zog sich der Bau des Funktionsgebäudes dermaßen in die Länge?

Teampraxis übersteht Patientenansturm

Rund 600 Patienten wollten vergangene Woche in die neue Hausarztpraxis, je 200 am Montag und Dienstag. Schlangen bildeten sich in der Kälte. Abwarten und teetrinken war angesagt. Die Gemeinde überlegt schon, ob mehr Parkplätze erforderlich sind.

Fasnachtsumzugspause hat ein Ende

Nach einigen Jahren Pause gibt es wieder einen Faschingsumzug in Wörth. Unter der Leitung der Stadt findet er am Samstag, 10. Februar, ab 14.11 Uhr statt. Das kündigen die Wörther Altrhein-Narren auf ihrer Internetseite an.