Auf einer Gründer- und Unternehmer-Konferenz hat sich Dieter Bohlen über die deutsche Politik ausgelassen. Wie ein Mitschnitt des Interviews auf Twitter zeigt, antwortet der Musik-Produzent auf die Frage: „Wäre Politik was für dich?“ mit scharfer Kritik an der Ampel-Regierung und den Russland-Sanktionen. Auch die Grünen kommen nicht gut weg. „Ich hab nichts gegen die Grünen. Aber die meisten Grünen - die ganze Führungsriege - hat weder einen Berufsabschluss noch wer-weiß-was.“ Und wenn die von Fachkräftemangel sprechen, dann wird mir so ’n bisschen sauer im Magen.„

Bohlen bezeichnete die Maßnahmen gegen die Energiekrise als „Firlefanz“ und „hätte man sich vernünftig an den Tisch gesetzt“, dann bräuchte man jetzt nicht frieren. Mittlerweile hat auf Bohlens Aussagen auch Wladimir Klitschko reagiert: „Ist Dir, Dieter Bohlen, es egal, wenn bei uns Menschensterben?“