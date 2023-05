Auch wenn eine Pfälzerin einmal mehr grandios gespielt hat, sind die deutschen Frauen bei den Kegel-Team-Weltmeisterschaften in Varazdin im Halbfinale ausgeschieden. Am Samstag unterlag die Auswahl des Deutschen Kegler-Bunds Classic (DKBC) Gastgeber Kroatien mit 3:5. Die Pirmasenserin Alena Bimber holte dabei einen Teampunkt durch ein 2,5:1,5 (629:599 Kegel) gegen Amela Imsirovic und die für die letzten fünf Würfe eingewechselte Sara Pejak. Die 26-jährige Wirtschaftsingenieurin war damit zweitbeste Deutsche nach Alina Dollheimer (643). Titelverteidiger Deutschland muss sich mit Bronze begnügen, Kroatien spielt nun am Sonntag gegen Österreich um Gold.