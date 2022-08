Die Einkaufsaktion Heimatshoppen fällt dieses Jahr in Neustadt aus. Grund ist laut der Willkomm-Gemeinschaft, dass zu wenige Einzelhändler mitmachen. So habe es auf eine entsprechende Anfrage nur acht Rückmeldungen gegeben. Die personellen Ressourcen, die es benötige, um weitere Teilnehmer zu finden, stünden in keinem Verhältnis. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, da es eine gute Chance gewesen wäre, den lokalen Handel zu stärken“, teilt die Willkomm mit. Gleichzeitig werte die Gemeinschaft „den geringen Zuspruch als Signal, dass die Aktion gegebenenfalls einmal grundsätzlich neu gedacht werden muss“. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz werde informiert. Die Hoffnung bestehe, dass es für 2023 eine überarbeitete Idee des Heimatshoppens geben werde, das dafür wirbt, im lokalen Einzelhandel einkaufen zu gehen.