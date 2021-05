Eine Dieselspur führte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag zu einem 19-jährigen Autofahrer, der auf der Landstraße von Birkenheide nach Maxdorf mittig über einen Kreisverkehr gefahren war und die Bepflanzung sowie ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Laut Polizei wollte der 19-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einem Tier ausweichen. Anstatt den Unfall der Polizei zu melden, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Unterboden des VW Golf wurde beim Unfall beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 2000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste das Auto abgeschleppt werden. Der Schaden am Kreisverkehr wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt sei. Ein flüchtiger Fahrer müsse mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren rechnen. Auch der Führerschein könnte ihm entzogen werden. Außerdem könne ein flüchtiger Unfallfahrer den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Schadens beteiligt werden.