Nach langen, zähen Verhandlungen ist es nun offiziell: Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will 62 von derzeit bundesweit noch 172 Häusern sowie zwei Schnäppchen-Center schließen. Aufatmen in Speyer. Das Haus bleibt nach Angaben von Verdi erhalten. Dagegen werden die Häuser in Landau und Worms geschlossen, sagt Gewerkschaftssekretär Stefan Prinz. Derzeit steht aber noch nicht fest, wann die Filialen geschlossen werden. In Landau läuft der Mietvertrag zum Ende nächsten Jahres aus. Schon länger ist bekannt, dass das Gebäude am Hauptbahn dann abgerissen wird.

In Rheinland-Pfalz ebenfalls geschlossen werden das Karstadt-Haus in Mainz und Karstadt in Trier. In Mannheim steht das Kaufhof-Haus in N7 (Kunststraße) vor dem Aus, ebenso die Filiale in Neunkirchen. Die beiden Kaufhof-Häuser in Heidelberg bleiben dagegen erhalten.

Für die Gewerkschaft Verdi ist das letzte Wort zum Thema Stellenabbau und Schließung aber noch nicht gesprochen, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.