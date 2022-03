Seit Dienstag ist klar: Ab Sonntag sind die meisten Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz Vergangenheit. Dazu gehört auch das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel. Allerdings können die Geschäfte auch von ihrem Hausrecht gebrauch machen und Maßnahmen, wie eben die Maskenpflicht, beibehalten. Folgende Einzelhandelsketten haben im Vorfeld laut Magazin Focus aber schon angekündigt, dass bei ihnen die Maskenpflicht sicher entfällt:

Mediamarkt

Saturn

Thalia

Deichmann

Ikea

C&A

ECE (Rhein-Galerie in Ludwigshafen, „K in Lautern“ in Kaiserslautern)

Douglas

Ernsting's family

Gerry Weber

Woolworth

Wo weiter Masken getragen werden müssen: Im Öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern, in Arztpraxen und in Pflegeeinrichtungen.

Viele Apothekerinnen und Apotheker befürworten, dass in Apotheken weiterhin Masken getragen werden - auch wenn es keine entsprechenden rechtlichen Verpflichtungen mehr gibt. „Wir waren und sind in der Pandemie sehr gerne für unsere Patientinnen und Patienten da. Jetzt bitten wir darum, dass sie weiterhin freiwillig eine FFP2-Maske tragen, wenn sie in eine Apotheke kommen“, sagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.