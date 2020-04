Während erste Geschäfte unter besonderen Auflagen bald wieder öffnen dürfen, bleiben Großveranstaltungen bis zum 31. August wegen des Coronavirus verboten. Neben großen Festivals wie Rock am Ring, die bereits abgesagt wurden, dürfte die Regelung auch so einige Weinmärkte, Feste und Feiern in der Pfalz betreffen. Was genau als Großveranstaltung gilt, ist noch nicht sicher. Wir haben zusammengefasst, welche Großveranstaltungen in der Pfalz von einem Verbot betroffen sein könnten und welche bereits abgesagt wurden.

Fest der 100 Weine Kallstadt (24.–27. April), abgesagt

Maimarkt Landau (25. April–4. Mai), abgesagt

Maimarkt Pirmasens (1.–10. Mai), abgesagt

Maifest unter den Linden Königsbach-Neustadt (9.–10. Mai), abgesagt

Leisböhler Weintage und Maikerwe in Haßloch (15.–18. Mai), abgesagt

Haardter Weinfest (15.–21. Mai), abgesagt

Maikerwe Kaiserslautern (15.–25. Mai), abgesagt

Automarkt Eisenberg (17. Mai), abgesagt

Strohutfest Frankenthal (21.–24. Mai), verschoben

Maifest Maikammer (21.–24. Mai), abgesagt

Stadtfest Bad Dürkheim (20.–24.Mai), noch nicht abgesagt

Maimarkt in Kandel (23.–26. Mai), abgesagt

Pfingstmarkt in Germersheim (29. Mai –2. Juni), noch nicht abgesagt

Rettichfest Schifferstadt (5.–9. Juni 2020), abgesagt

Rosen- und Gartenmarkt Zweibrücken (6.–7. Juni), abgesagt

Zweibrücker Rosentage (20.–21. Juni), noch nicht abgesagt

Ludwigshafener Stadtfest (26.–28. Juni), abgesagt

Kräutermarkt Kandel (27.–28. Juni), noch nicht abgesagt

Altstadtfest Kaiserslautern (3.–5 Juli), abgesagt

Brezelfest Speyer (9.–14. Juli), noch nicht abgesgat

Landauer Sommer (10.–12. Juli), abgesagt

Burg-Weinfest Neuleiningen (30. Juli–3. August), noch nicht abgesagt

Straßentheaterfestival Ludwigshafen (7.–9. August), noch nicht abgesagt

Weinkerwe Deidesheim (7.–11. August), noch nicht abgesagt

Residenzfest Kirchheimbolanden (8.–10. August), noch nicht abgesagt

Nußdorfer Weinkerwe (31. Juli – 4. August), noch nicht abgesagt

Swinging Lautern (3.–5. September), nichts bekannt

Bad Dürkheimer Wurstmarkt (11.–21. September), wird voraussichtlich abgesagt

Altstadtfest Speyer (11.–12. September), nichts bekannt

Herbstmarkt Landau (12.–21. September), nichts bekannt

Herbst-Garten-Markt in Zweibrücken (26.–27. September), nichts bekannt