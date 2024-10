Onlinebanking-Kunden eines südpfälzischen Kreditinstituts werden nach Informationen der RHEINPFALZ am SONNTAG derzeit per Warnmeldung auf zwei neue Betrugsmaschen aufmerksam gemacht: verfälschte Rechnungen zum Beispiel von Handwerkern und unberechtigte Lastschriften. Eine ähnliche Warnung wird aktuell auch von einer Bank im Landkreis Leipzig verbreitet. Das Südpfälzer Institut berichtet von zahlreichen Kundenbeschwerden. Demnach ziehe ein Unternehmen namens „Myem Ltd.“ aus Großbritannien unberechtigt Lastschriften in der Regel über einen Betrag von 14,99 Euro ein, verbunden mit dem Verwendungszweck: „Prime-Membership“. Die Kontonummer des Einziehers beginne mit „MT88“. Das Geldinstitut rät, sofern Belastungen unberechtigt erfolgt sind, die Lastschriften zurückzugeben und Strafanzeige zu erstatten.

Bei der zweiten Masche ändern Betrüger dem Geldinstitut zufolge per Post verschickte ordnungsgemäße Rechnungen ab, die ortsansässige Unternehmen (Handwerker, Ärzte, Händler) für erbrachte Leistungen versenden. Betrüger, so heißt es in der Warnmeldung, stehlen zu diesem Zweck Rechnungen aus Postkästen und ändern die Kontonummern auf der Rechnung ab. Danach bringen sie die Rechnungen erneut im Umlauf. Das Geldinstitut rät: „Bitte achten Sie auf Kontonummern vor allem der Revolutbank (BIC REVOGB2LXXX, die Kontonummer beginnt in der Regel mit dem Länderkennzeichen LT…), der N26 (BIC NTSBDEBBXXX) und der Solarisbank (BIC SOBKDEB2XXX.“ Sollten Kunden diese BIC-Codes von Banken auf ihren Rechnungen feststellen, „fragen Sie in Zweifelsfällen bei dem Aussteller der Rechnung nach, damit Sie nicht gutgläubig an Betrüger überweisen“.