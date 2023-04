Mehrere Werkzeuge und Baugeräte haben Diebe vergangene Woche in Bockenheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag Zugang zu einem leerstehenden Rohbau in der Ortsmitte, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens aufhebelten. Die Polizei geht von einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich aus. Hinweise auf mögliche Täter und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 entgegen.