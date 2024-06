Eine 79-jährige Frau ist am vergangenen Mittag auf dem Luitpoldparkplatz in Grünstadt Opfer eines Trickdiebs geworden. Die Polizeiinspektion Grünstadt berichtet, dass ein unbekannter Mann die Seniorin um Geldwechsel bat und dabei unbemerkt 250 Euro aus ihrem Geldbeutel entwendete. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete, um dem Täter Wechselgeld herauszugeben, nutzte dieser den Moment und griff selbst in das Portemonnaie der Frau. Sie forderte ihn daraufhin auf, sich zu entfernen. Erst später bemerkte sie das Fehlen des Bargelds.

Die Dame konnte den Dieb folgendermaßen beschreiben: etwa vierzig Jahre alt, mit kräftigem, dichtem Haar, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Grünstadt zu melden.