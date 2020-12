Aus einer Veranstaltungshalle in Zweibrücken sind in der Nacht zu Mittwoch 50 Flaschen Alkohol gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben unbekannte Einbrecher die metallene Haupteingangstür der Halle in der Pariser Straße aufgebrochen. Die entwendeten Flaschen haben einen Gesamtwert von rund 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können: entweder per Telefon 063329760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de