In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in eine Weinkellerei in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Dort durchsuchten sie laut Polizei alle Räumlichkeiten und entwendeten Computer mit Zubehör, eine Kaffeemaschine, einen eingebauten Tresor und Bargeld sowie eine Palette Wein (Portugieser Weißherbst, lieblich). Um die Beute abzutransportieren, stahlen die Diebe einen firmeneigenen weißen Ford Transit mit SÜW-Kennzeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 EUR.