Wie nett ist das denn bitte – oder eher: Wie dreist ist das denn bitte? Diebe sind in der Alex-Müller-Straße in einen Keller eingebrochen und haben dort einen Fernseher gegen ein eigens mitgebrachtes Gerät getauscht.

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Einbrecher irgendwann seit Anfang September in dem Mehrfamilienhaus an einem Kellerabteil zu schaffen. Aus dem Raum stahlen sie ein Fernsehgerät und ließen dafür ein anderes Gerät zurück. Den Fernseher hatten sie offensichtlich zum Tausch mitgebracht. Die Täter machten sich dann auch noch die Arbeit, den mitgebrachten Fernseher in den Karton des gestohlenen Fernsehers zu packen, so dass der Diebstahl erst in den vergangenen Tagen auffiel.

Die Polizei sicherte Spuren im Keller und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.